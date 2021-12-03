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Spor

Galatasaray, Pınar Karşıyaka'yı 73-67 ile geçti

Galatasaray Nef, ING Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında deplasmanda Pınar Karşıyaka'yı 73-67 mağlup etti.

3 Aralık 2021 Cuma 21:22 - Güncelleme: 3 Aralık 2021 Cuma 21:22
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ING Basketbol Süper Ligi 11. haftasında Galatasaray NEF, Pınar Karşıyaka'ya 73-67 mağlup oldu.

SALON: Mustafa Kemal Atatürk

HAKEMLER: Erşan Kartal (xx), Fatih Arslanoğlu (xx), Tolga Edis (xx)

PINAR KARŞIYAKA: Taylor (xxx) 13, Yunus (xxx) 8, Colson (xxx) 19, M'Baye (xxx) 10, Mahir (xx) 6, Blackmon (xx) 4, Tyus (xx) 4, Berkan (xxx) 8, Can Korkmaz (x) 1

GALATASARAY NEF: Bost (xx) 8, Trimble (xxx) 9, Ege (xx) 5, Blackshear (xxx) 21, Purcell (xxx) 12, Okben (x) 2, Kravish (xx) 6, Göksenin (x) 3, Sadık Emir (x) 1, Rıdvan (x)

1.PERİYOT: 17-23

İLK YARI: 41-37

3.PERİYOT: 55-52

5 FAUL: Mahir (35.16) (Pınar Karşıyaka)

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