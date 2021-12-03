Galatasaray, Pınar Karşıyaka'yı 73-67 ile geçti

ING Basketbol Süper Ligi 11. haftasında Galatasaray NEF, Pınar Karşıyaka'ya 73-67 mağlup oldu.
SALON: Mustafa Kemal Atatürk
HAKEMLER: Erşan Kartal (xx), Fatih Arslanoğlu (xx), Tolga Edis (xx)
PINAR KARŞIYAKA: Taylor (xxx) 13, Yunus (xxx) 8, Colson (xxx) 19, M'Baye (xxx) 10, Mahir (xx) 6, Blackmon (xx) 4, Tyus (xx) 4, Berkan (xxx) 8, Can Korkmaz (x) 1
GALATASARAY NEF: Bost (xx) 8, Trimble (xxx) 9, Ege (xx) 5, Blackshear (xxx) 21, Purcell (xxx) 12, Okben (x) 2, Kravish (xx) 6, Göksenin (x) 3, Sadık Emir (x) 1, Rıdvan (x)
1.PERİYOT: 17-23
İLK YARI: 41-37
3.PERİYOT: 55-52
5 FAUL: Mahir (35.16) (Pınar Karşıyaka)