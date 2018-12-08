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Galatasaray potada seriye bağladı

Galatasaray, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında Banvit'i 86-76 mağlup etmeyi başardı.

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Galatasaray, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında Banvit ile karşı karşıya geldi. Büyük çekişmeye sahne olan maçta Galatasaray, Banvit'i 86-76 mağlup etmeyi başardı.

Galatasaray, bu galibiyetle ligde üst üste 3. maçını kazanmış olurken, Banvit bu sezonki 7. yenilgisini aldı.

Galatasaray, ligde bir sonraki hafta deplasmanda Sakarya BŞB Basketbol ile karşılaşacak. Banvit ise bir sonraki hafta sahasında Darüşşafaka Tekfen'i konuk edecek.

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