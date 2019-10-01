Galatasaray PSG maçı şifreli mi? Galatasaray PSG maçı hangi kanalda? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda temsilcimiz Galatasaray PSG ile karşı karşıya geliyor. Nefesleri kesecek olan olan mücadele her iki takım da bir A Grubu'nda liderlik koltuğuna yerleşmek için performans gösterecek. Galatasaray'ın Paris Saint Germain (PSG) ile karşılaşacağı mücadele için geri sayım başladı. Kariyerleri boyunca 4 kez karşı karşıya gelen her iki takım, bu mücadelelerden ikişer galibiyetle ayrılmıştı. Galatasaray PSG maçına dair tüm merak edilenlere haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar...

GALATASARAY PSG MAÇI ŞİFRELİ Mİ? GALATASARAY PSG MAÇI HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Galatasaray, PSG ile karşı karşıya gelecek. 01 Ekim Salı günü saat 22.00'da başlayacak olan mücadele, Bein Sports HD 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

GALATASARAY BERABERLİKLE BAŞLADI

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon ilk maçını Belçika deplasmanında Club Brugge ile oynayan Galatasaray rakibi ile golsüz berabere kaldı.

Paris Saint-Germain ise ilk maçta grubun güçlü ekiplerinden Real Madrid'i evinde 3-0 yendi.

NEYMAR CEZALI

Galatasaray maçına Paris Saint-Germain, Brezilyalı yıldızı Neymar'dan yoksun çıkacak.

Neymar, PSG'nin Manchester United ile karşılaştığı Şampiyonlar Ligi 2018-19 sezonu son 16 turu rövanş maçında, rakip takım lehine Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasına gittikten sonra penaltı veren hakemin kararına "rezalet" yorumunu yaptığı için ceza almıştı.

Neymar, UEFA'nın 2 maça indirdiği cezayı Galatasaray maçıyla tamamlayacak.

PSG BUGÜN GELİYOR

A Grubu'nun ikinci maçında Galatasaray'a konuk olacak PSG bugün İstanbul'a gelecek.

PSG Teknik Direktörü Thomas Tuchel ile bir futbolcu, maçın oynanacağı Türk Telekom Stadı'nda saat 18.15'teki basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayacak. Fransız ekibi, son antrenmanını basın toplantısından sonra statta yapacak.

MAÇ BİLETLERİ NE KADAR?

Karşılaşmanın maç biletleri şu şekilde;

1. Kategori - 1.500,00 ₺

2. Kategori - 1.300,00 ₺

3. Kategori - 1.200,00 ₺

4. Kategori - 1.000,00 ₺

5. Kategori - 900,00 ₺

6. Kategori - 700,00 ₺

7. Kategori - 500,00 ₺

8. Kategori - 400,00 ₺

9. Kategori - 350,00 ₺

10. Kategori - 200,00 ₺

11. Kategori - 175,00 ₺