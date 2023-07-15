Galatasaray, hazırlık maçında rakibini farklı mağlup etti

Mücadeleyi Galatasaray 4-1 kazandı. Sarı kırmızılıların golleri 3. dakikada Morutan, 54. dakikada Kaan Ayhan, 56 ve 59. dakikalarda Zaniolo'dan geldi.

ZANIOLO GÖZ DOLDURDU

Galatasaray'ın İtalyan yıldızı Nicolo Zaniolo, sergilediği oyuncu göz doldururken, genç oyuncu Olimpiu Morutan da etkili oynayan isimler arasındaydı.

ANGELINO DA FORMA GİYDİ

Galatasaray'In yeni transferi Angelino da maça sonradan dahil olarak ilk kez sarı kırmızılı formayı giymiş oldu.

TARTIŞMA YAŞANDI

Sarı kırmızılı takımda Nicolo Zaniolo ile Macar ekibi Csakvar'ın savunmacısı arasında bir pozisyon sonrasında tartışma yaşandı. Bir anda yükselen tansiyonu araya giren oyuncular düşürdü.

Galatasaray daha önce Avusturya'da yaptığı 2 hazırlık maçında Austria Wien ile 1-1 berabere kalmış, Kisvarda'yı ise 2-0 mağlup etmişti.