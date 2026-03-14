İSTANBUL 12°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Mart 2026 Pazar / 27 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,2795
  • EURO
    50,5902
  • ALTIN
    7136.03
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Galatasaray - RAMS Başakşehir maçının VAR hakemi belli oldu
Spor

Galatasaray - RAMS Başakşehir maçının VAR hakemi belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında bugün oynanacak Galatasaray-RAMS Başakşehir karşılaşmasında Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak Abdullah Buğra Taşkınsoy görev yapacak.

IHA14 Mart 2026 Cumartesi 12:17 - Güncelleme:
ABONE OL

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında bugün oynanacak Galatasaray-RAMS Başakşehir maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Abdullah Buğra Taşkınsoy oldu.

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray, bugün saat 20.00'de RAMS Başakşehir'i konuk edecek. Söz konusu müsabakada hakem Batuhan Kolak düdük çalacak. Kolak'ın yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ile Kerem Ersoy yapacak. Reşat Onur Coşkunses de maçın 4. hakemi olacak.

Galatasaray - RAMS Başakşehir mücadelesinde VAR koltuğunda ise Abdullah Buğra Taşkınsoy görev yapacak. Taşkınsoy'a, AVAR'da Mehmet Kısal eşlik edecek.

ÖNERİLEN VİDEO

Sahipsiz köpek sokakta oynarken saldırdı: 7 yaşındaki çocuk hastanelik oldu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.