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Spor

Galatasaray - Randers maçında tam not aldı! Genç yetenek taraftarı coşturdu, tura damga vurdu

UEFA Avrupa Ligi'nde Danimarka temsilcisi Rangers'i rövanş maçında 2-1'lik skorla yenerek eleyen Galatasaray'da genç yetenek Barış Alper Yılmaz ikinci yarıda maça damga vurdu. Barış Alper Yılmaz, gösterdiği performansla geri dönüşün en önemli mimarlarından oldu.

26 Ağustos 2021 Perşembe 23:05 - Güncelleme: 26 Ağustos 2021 Perşembe 23:08
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UEFA Avrupa Ligi play-off rövanş maçında Randers ile karşılaşan Galatasaray'da, mücadelenin ikinci yarısına yeni tansferlerden Barış Alper Yılmaz damga vurdu.

Kerem Aktürkoğlu'nun yerine ikinci yarının başında oyuna giren genç oyuncu, gösterdiği performansla Galatasaray'ın skoru lehine çevirmesinde büyük rol oynadı.

Sağ kanadı etkili bir şekilde kullanan Barış Alper Yılmaz, Galatasaray'ı öne geçiren goldeki katkısıyla dikkat çekti. Sağ kanattan üst üste bindirmeler yapan genç futbolcu, getirdiği son topu ceza sahasına çevirdi ve top, Randers savunmacısı Lauenborg'e çarparak ağlarla buluştu.

Performansıyla sarı-kırmızılıların geri dönüşüne önemli katkı veren Barış Alper Yılmaz, sosyal medyada da Galatasaray taraftarının en çok konuştuğu isimlerden oldu.

İşte sarı-kırmızılı taraftarların Barış Alper Yılmaz yorumları;

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