Galatasaray Real Madrid maçı ne zaman? Galatasaray Real Madrid maçı hangi kanalda?
Galatasaray Real Madrid maçı ne zaman? Galatasaray Real Madrid maçı hangi kanalda? gibi soruların yanıtları tüm spor severler tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 3. haftasında İspanya temsilcisi Real Madrid'i konuk edecek. Süper Lig'de Demir Grup Sivasspor'la oynanan maçta evinde galip olan Galatasaray'da gözler UEFA Şampiyonlar Ligi'ne çevrildi. Karşılaşmada İtalyan hakem Daniele Orsato düdük çalacak. Galatasaray Real Madrid maçı hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilrisiniz. İşte tüm detaylar..
Süper Lig'de Demir Grup Sivasspor'la oynanan maçta evinde galip olan Galatasaray'da gözler UEFA Şampiyonlar Ligi'ne çevrildi. Galatasaray Real Madrid maçı ne zaman? Galatasaray Real Madrid maçı hangi kanalda? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Galatasaray Real Madrid maçını İtalyan hakem Daniele Orsato düdük çalacak. UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Orsato'nun yardımcılıklarını Lorenzo Manganelli ile Alessandro Giallatini üstlenecek. Müsabakada dördüncü hakem olarak ise Daniele Doveri görev yapacak. Galatasaray Real Madrid maçına dair merak edilenlerin tümüne haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.
GALATASARAY REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN?
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 22 Ekim Salı günü sahasında İspanya'nın Real Madrid takımı ile karşı karşıya gelecek.
GALATASARAY REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA?
Türk Telekom Stadı'nda saat 22.00'de başlayacak karşılaşmada, İtalyan hakem Daniele Orsato düdük çalacak. Galatasaray Real Madrid karşılaşması beIN Sports 1 kanalından naklen yayınlanacak.
REAL MADRİD KAFİLESİ BELLİ OLDU
İspanya temsilcisi Real Madrid'in UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu üçüncü haftasında 22 Ekim Salı günü Galatasaray'a konuk olacağı maçın kafilesi açıklandı.
Kulüpten yapılan açıklamada, Fransız teknik direktör Zinedine Zidane'ın 21 kişilik maç kafilesi duyuruldu.
Madrid ekibinde Galatasaray'a karşı oynayacak maç öncesi sakatlıkları nedeniyle Hırvat Luka Modric, Galli Gareth Bale ile İspanyol Lucas Vazquez, Marco Asensio ve Nacho kafileye dahil edilmedi.
Türk Telekom Stadı'nda 22 Ekim Salı günü saat 22.00'de Galatasaray ile karşılaşacak Real Madrid'in kafilesinde bulunan futbolcular şöyle:
Kaleci: Thibaut Courtois, Alphonse Areola, Diego Altube
Savunma: Daniel Carvajal, Eder Militao, Sergio Ramos, Raphael Varane, Marcelo, Alvaro Odriozola, Ferland Mendy
Orta saha: Toni Kroos, Carlos Casemiro, Federico Valverde, James Rodriguez, Isco
Hücum: Eden Hazard, Karim Benzema, Luka Jovic, Brahim Diaz, Vinicius Junior, Rodrygo
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