Galatasaray Real Madrid maçı ne zaman? Galatasaray Real Madrid maçı hangi kanalda? Galatasaray Real Madrid maçı ne zaman? Galatasaray Real Madrid maçı hangi kanalda? gibi soruların yanıtları tüm spor severler tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 3. haftasında İspanya temsilcisi Real Madrid'i konuk edecek. Süper Lig'de Demir Grup Sivasspor'la oynanan maçta evinde galip olan Galatasaray'da gözler UEFA Şampiyonlar Ligi'ne çevrildi. Karşılaşmada İtalyan hakem Daniele Orsato düdük çalacak. Galatasaray Real Madrid maçı hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilrisiniz. İşte tüm detaylar..