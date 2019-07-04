Galatasaray, Recep Gül'ü Westerlo'ya kiraladı Galatasaray, 18 yaşındaki Recep Gül'ün sözleşmesini 2 yıl uzattı, aylık 4 bin TL maaş ve oynadığı maçlarda 20 bin TL galibiyet primi verileceği duyurulurken, oyuncu Belçika Ligi ekibi Westerlo'ya kiralandı.