Galatasaray, Recep Gül'ü Westerlo'ya kiraladı
Galatasaray, 18 yaşındaki Recep Gül'ün sözleşmesini 2 yıl uzattı, aylık 4 bin TL maaş ve oynadığı maçlarda 20 bin TL galibiyet primi verileceği duyurulurken, oyuncu Belçika Ligi ekibi Westerlo'ya kiralandı.
Galatasaray, 18 yaşındaki Recep Gül'ün sözleşmesini 2 yıl uzattı, aylık 4 bin TL maaş ve oynadığı maçlarda 20 bin TL galibiyet primi verileceği duyurulurken, oyuncu Belçika Ligi ekibi Westerlo'ya kiralandı.
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