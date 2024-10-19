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Spor

Galatasaray rekor için sahaya çıkıyor! Kritik virajda rakip Antalyaspor

Galatasaray, Süper Lig'in 9. haftasında bugün deplasmanda Antalyaspor ile mücadele edecek. Saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Ali Şansalan yönetecek. İşte detaylar...

19 Ekim 2024 Cumartesi 13:23 - Güncelleme:
Galatasaray rekor için sahaya çıkıyor! Kritik virajda rakip Antalyaspor
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Antalyaspor ile Galatasaray arasındaki mücadele öncesi öne çıkan istatistikler burada...

SON 16 LİG MAÇINI KAZANAMADI

Galatasaray ile oynadığı son 16 Süper Lig maçını kazanamayan Antalyaspor'un (4B 12M) rakibine karşı son galibiyetini aldığı karşılaşma, bu rekabet tarihinde en fazla gol attığı mücadeleydi (Nisan 2016; 4-2).

SON 8 MAÇI KAYBETMEDİ

Antalyaspor'a konuk olduğu son sekiz Süper Lig maçını kaybetmeyen (5G 3B) ve son iki ziyaretinden galibiyetle ayrılan Galatasaray, bu deplasmanda üst üste 3+ karşılaşmayı puan bırakmadan geçtiği tek seriyi Eylül 1984-Şubat 1998 arasında yakaladı (6G).

SADECE BİR MAÇTA KAZANDI

Süper Lig'de son şampiyonluk unvanlı takımlarla oynadığı son 16 maçın sadece birini kazanan Antalyaspor (4B 11M), tek galibiyetini Ağustos 2022'de Trabzonspor'u iç sahada 5-2 mağlup ederek aldı.

GALATASARAY REKOR KIRABİLİR

Süper Lig tarihinin deplasmandaki en uzun galibiyet serisini tek başına ele geçirmek için sahaya çıkmaya hazırlanan Galatasaray (12; Fenerbahçe ile eşit), bu sürecin başladığı 21 Ocak 2024'ten bu yana Avrupa'nın top 10 liginde dış sahada puan kaybetmeyen tek takım konumunda.

TEK GALİBİYET BEŞİKTAŞ'A

İstanbul takımlarıyla oynadığı son 12 Süper Lig maçının sadece birini kazanan Antalyaspor (2B 9M), bu süreçteki tek galibiyetini Beşiktaş'ı deplasmanda 2-1 mağlup ederek aldı (Mart 2024).

SADECE İKİ SEZON YAŞADI

Bu sezon Süper Lig'de oynadığı sekiz maçta 22 puan toplayan Galatasaray (7G 1B), lig tarihinde ilk dokuz karşılaşmasını 25 puanla geçtiği sadece iki sezon yaşadı (2023/24 & 2005/06).

GALATASARAY PERFORMANSI

Antalyaspor'un bu sezon Süper Lig'de en fazla gol atan oyuncusu olan Braian Samudio (4), kariyerinde Galatasaray'a rakip olduğu sekiz resmi maçtaki iki golünü ilk (Aralık 2018) ve son (Mart 2021) lig karşılaşmalarında kaydetti.

BARIŞ ALPER YILMAZ

Bu sezon Galatasaray formasıyla ligde en fazla gol atan oyuncu olan Barış Alper Yılmaz'ın (4), Süper Lig kariyerinde filelerini havalandıramadığı takımlar arasında Antalyaspor'dan (beş maç) daha fazla karşılaştığı tek rakibi Kasımpaşa (altı maç).

GABRIEL SARA

Gabriel Sara, Galatasaray formasıyla Süper Lig'de çıktığı son beş maçta beş gole doğrudan katkı sağladı (2 gol & 3 asist).

OKAN BURUK

Okan Buruk'un Süper Lig kariyerinde mağlup olmadığı takımlar arasında en fazla karşılaştığı ekip Antalyaspor (9G 3B). Buruk bu rekabette Galatasaray'ın başında çıktığı dört maçta da kırmızı-beyazlılara puan vermedi.

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