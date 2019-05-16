Galatasaray rekorunu geliştirdi
Galatasaray, kendisine ait Türkiye Kupası'nı en fazla kazanan takım rekorunu 18'e çıkardı. Dev kupayı 3. kez kazanma sevinci yaşayan Fatih Terim, bu kulvarda en çok şampiyonluk yaşayan teknik adamlar arasına girdi.
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası finalinde bu organizasyonun son şampiyonu Akhisarspor'u 3-1 yenerek mutlu sona ulaştı.
Kurtuluş Savaşı'nın ilk kıvılcımlarının ateşlendiği Sivas Kongresi'nin 100. yıl dönümü dolayısıyla Sivas'taki Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanan final maçında Spor Toto Süper Lig lideri Galatasaray, ligden düşmesi kesinleşen Akhisarspor ile karşılaştı.
GALATASARAY, REKORUNU GELİŞTİRDİ
Sarı-kırmızılı ekip, kendisine ait Türkiye Kupası'nı en fazla kazanan takım rekorunu 18'e çıkardı. Bu organizasyonda 23. kez final oynayan Galatasaray, 18 kez kupayı müzesine götürmeyi başardı.
Kupayı en çok kazanan takım olan Galatasaray, bu sezonun yanı sıra, 1962-1963, 1963-1964, 1964-1965, 1965-1966, 1972-1973, 1975-1976, 1981-1982, 1984-1985, 1990-1991, 1992-1993, 1995-1996, 1998-1999, 1999-2000, 2004-2005, 2013-2014, 2014-2015 ve 2015-2016 sezonlarında kupanın sahibi oldu.
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