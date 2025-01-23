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Spor

Galatasaray resmen açıkladı! Ahmed Kutucu ile 3.5 yıllık sözleşme

Süper Lig'de transfer çalışmalarında hız kazanan lider Galatasaray, Eyüpspor forması ile yıldızlaşan Ahmed Kutucu'da mutlu sona ulaştı. Sarı kırmızılılar, 24 yaşındaki futbolcu ile 3.5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

TRT SPOR23 Ocak 2025 Perşembe 19:43 - Güncelleme:
Galatasaray resmen açıkladı! Ahmed Kutucu ile 3.5 yıllık sözleşme
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Galatasaray, Eyüpspor'dan Ahmed Kutucu'yu transfer ettiğini açıkladı.

Galatasaray, bu transfer için Eyüpspor'a 5.9 milyon euro bonservis bedeli ödeneceğini açıkladı. Öte yandan oyuncu ile 3.5 yıllık sözleşme imzalandığı açıklandı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

"Profesyonel futbolcu Ahmed Kutucu'nun transferi konusunda Eyüpspor Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır.

Bu çerçevede, futbolcunun eski kulübüne net 5.962.500 EUR transfer bedeli ödenecektir.

Futbolcu ile 2027-2028 sezonu sonuna kadar anlaşmaya varılmış olup ödenecek sezonluk ücretler aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

2024-2025 sezonu için: Net 20.000.000 TL,

2025-2026 sezonu için: Net 50.000.000 TL,

2026-2027 sezonu için: Net 60.000.000 TL,

2027-2028 sezonu için: Net 75.000.000 TL."

16 GOLE KATKI YAPTI

Eyüpspor'da bu sezon 20 maçta süre bulan Ahmed Kutucu, 9 gol attı ve 7 asist yaptı.

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