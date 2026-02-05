Galatasaray bir transferi daha açıkladı. Sarı kırmızılı kulüp, Borussia Mönchengladbach'tan Can Armando Güner'i kadrosuna kattığını duyurdu.

Galatasaray'ın açıklamasında, bu transfer için 350 bin euro bonservis bedeli ödeneceği belirtildi.

İşte Galatasaray'ın açıklaması;

Profesyonel futbolcu Can Armando Güner ve kulübü Borussia Mönchengladbach ile futbolcunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.

Buna göre, futbolcunun kulübüne net 350.000 EUR tutarında transfer ücreti ödenecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.