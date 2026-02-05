Galatasaray bir transferi daha açıkladı. Sarı kırmızılı kulüp, Borussia Mönchengladbach'tan Can Armando Güner'i kadrosuna kattığını duyurdu.Galatasaray'ın açıklamasında, bu transfer için 350 bin euro bonservis bedeli ödeneceği belirtildi.
İşte Galatasaray'ın açıklaması;
Profesyonel futbolcu Can Armando Güner ve kulübü Borussia Mönchengladbach ile futbolcunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.
Buna göre, futbolcunun kulübüne net 350.000 EUR tutarında transfer ücreti ödenecektir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.