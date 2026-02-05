İSTANBUL 14°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Şubat 2026 Perşembe / 18 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,5421
  • EURO
    51,4809
  • ALTIN
    6763.31
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Galatasaray resmen açıkladı! Can Armando Güner transferi duyuruldu
Spor

Galatasaray resmen açıkladı! Can Armando Güner transferi duyuruldu

Galatasaray, Borussia Mönchengladbach'ın oyuncusu Can Armando Güner'i 350 bin euro bedelle kadrosuna kattığını açıkladı.

HABER MERKEZİ5 Şubat 2026 Perşembe 22:08 - Güncelleme:
Galatasaray resmen açıkladı! Can Armando Güner transferi duyuruldu
ABONE OL

Galatasaray bir transferi daha açıkladı. Sarı kırmızılı kulüp, Borussia Mönchengladbach'tan Can Armando Güner'i kadrosuna kattığını duyurdu.

Galatasaray'ın açıklamasında, bu transfer için 350 bin euro bonservis bedeli ödeneceği belirtildi.

İşte Galatasaray'ın açıklaması;

Profesyonel futbolcu Can Armando Güner ve kulübü Borussia Mönchengladbach ile futbolcunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.

Buna göre, futbolcunun kulübüne net 350.000 EUR tutarında transfer ücreti ödenecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖNERİLEN VİDEO

Suriye birlikleri Kamışlı'ya ilerliyor

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.