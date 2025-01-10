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Spor

Galatasaray resmen açıkladı! Gabriel Sara'nın durumu belli oldu

Galatasaray, Gabriel Sara için bir sakatlık açıklaması yaptı. Yapılan açıklamada yıldız futbolcunun sağ diz iç yan bağlarında orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edildiği duyuruldu.

Haber Merkezi10 Ocak 2025 Cuma 18:45 - Güncelleme:
Galatasaray resmen açıkladı! Gabriel Sara'nın durumu belli oldu
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Galatasaray, Gabriel Sara için bir sakatlık açıklaması yaptı.

Sarı-kırmızılılar, Brezilyalı futbolcunun sağ diz iç yan bağlarında orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edildiğini açıkladı.

25 yaşındaki futbolcunun Galatasaray'ın ligde Başakşehir ile oynayacağı maçta forma giymesi beklenmiyor. Sara'nın tedavisinin iki hafta sürmesi bekleniyor.

Galatasaray'da bu sezon 25 maçta süre bulan Gabriel Sara, 2 gol attı ve 7 asist yaptı.

Yapılan açıklama şu şekilde:

"Ziraat Türkiye Kupası 1. haftasındaki RAMS Başakşehir karşılaşmasında sağ diz iç yan bağlarında ağrı hisseden Gabriel Sara'nın sponsor hastanemiz Medicana'da yapılan MR tetkiklerinde sağ diz iç yan bağlarında orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır.

Futbolcumuzun sahalara geri dönüş süresiyle ilgili kulübümüz ve sağlık ekibimiz tarafından herhangi bir zaman verilmemiş olup, yoğun maç takvimi içerisinde klinik seyrine göre hareket edilecektir."

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