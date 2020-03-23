İSTANBUL 11°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,6041
  • EURO
    7,054
  • ALTIN
    318.91
  • BIST100
    83660.3
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Galatasaray resmen açıklamadı: Test pozitif
Spor

Galatasaray resmen açıklamadı: Test pozitif

Galatasaray, 2. Başkan Abdurrahim Albayrak'ın koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

23 Mart 2020 Pazartesi 13:16 - Güncelleme: 23 Mart 2020 Pazartesi 13:16
ABONE OL

Galatasaray’ın yaptığı açıklama şu şekilde;

İkinci Başkanımız Sn. Abdurrahim Albayrak'ın bir süredir devam eden şikâyetleri üzerine yapılan kontrollerinde koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıkmıştır. İkinci Başkanımız ve aynı teşhisle tedavisine başlanan değerli eşi Şükran Albayrak’ın tedavilerinin 6. gününde genel sağlık durumları olumlu seyretmektedir. Albayrak Ailesi'ne geçmiş olsun dileklerimizi iletirken her ikisinin de en kısa sürede sağlıklarına kavuşarak aramıza döneceklerine olan inancımızın tam olduğunu belirtmek isteriz.

ALBAYRAK: ÇOK ŞÜKÜR İYİYİM

Yeşilköy’de bir özel hastanede ailesi ile birlikte karantinada olan Abdurrahim Albayrak, DHA’ya konuştu. Albayrak; “Her şey inşallah daha iyi olacak. Çok şükür iyiyim, kendimi iyi hissediyorum. Arayan ve mesaj atanlara teşekkür ederim, onlardan moral almak, onlardan dua almak bizi güçlü kılıyor. Herkese selam" dedi.

DSÖ Başkanı 'koronavirüsü yenmenin tek yolu' diyerek bu görüntüleri paylaştı

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

'Türkiye bilmiyor, biz bir şeyle uğraşıyoruz' dedi açıkladı: Son kez uyardık
'Türkiye bilmiyor, biz bir şeyle uğraşıyoruz' dedi açıkladı: Son kez uyardık

'Türkiye bilmiyor, biz bir şeyle uğraşıyoruz' dedi açıkladı: Son kez uyardık

Darbeci Hafter ve BAE'ye şok: El konuldu
Darbeci Hafter ve BAE'ye şok: El konuldu

Darbeci Hafter ve BAE'ye şok: El konuldu

Başkan Erdoğan'dan 'koronavirüs test kiti' hamlesi
Başkan Erdoğan'dan 'koronavirüs test kiti' hamlesi

Başkan Erdoğan'dan 'koronavirüs test kiti' hamlesi

Bilim Kurulu Üyesi açıkladı: Bu hafta çok kritik
Bilim Kurulu Üyesi açıkladı: Bu hafta çok kritik

Bilim Kurulu Üyesi açıkladı: Bu hafta çok kritik
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.