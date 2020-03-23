23 Mart 2020 Pazartesi 13:16 - Güncelleme: 23 Mart 2020 Pazartesi 13:16

Galatasaray’ın yaptığı açıklama şu şekilde;

İkinci Başkanımız Sn. Abdurrahim Albayrak'ın bir süredir devam eden şikâyetleri üzerine yapılan kontrollerinde koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıkmıştır. İkinci Başkanımız ve aynı teşhisle tedavisine başlanan değerli eşi Şükran Albayrak’ın tedavilerinin 6. gününde genel sağlık durumları olumlu seyretmektedir. Albayrak Ailesi'ne geçmiş olsun dileklerimizi iletirken her ikisinin de en kısa sürede sağlıklarına kavuşarak aramıza döneceklerine olan inancımızın tam olduğunu belirtmek isteriz.

ALBAYRAK: ÇOK ŞÜKÜR İYİYİM

Yeşilköy’de bir özel hastanede ailesi ile birlikte karantinada olan Abdurrahim Albayrak, DHA’ya konuştu. Albayrak; “Her şey inşallah daha iyi olacak. Çok şükür iyiyim, kendimi iyi hissediyorum. Arayan ve mesaj atanlara teşekkür ederim, onlardan moral almak, onlardan dua almak bizi güçlü kılıyor. Herkese selam" dedi.