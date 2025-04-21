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Spor

Galatasaray resmen duyurdu! 3 isim kupa maçında kadroda olmayacak

Türkiye Kupası yarı final maçında Konyaspor ile karşılaşacak Galatasaray, Elias Jelert, Kaan Ayhan ve Alvaro Morata'nın sakatlıkları nedeniyle Konya'ya götürülmeyeceğini duyurdu. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ21 Nisan 2025 Pazartesi 14:35 - Güncelleme:
Galatasaray resmen duyurdu! 3 isim kupa maçında kadroda olmayacak
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Galatasaray, Türkiye Kupası yarı final maçında Konyaspor ile deplasmanda karşılaşacak.

Galatasaray, Elias Jelert, Kaan Ayhan ve Alvaro Morata'nın sakatlıkları nedeniyle Konya'ya götürülmeyeceğini açıkladı.

Galatasaray'ın açıklaması şu şekilde:

"Ziraat Türkiye Kupası'nda Tümosan Konyaspor ile oynayacağımız yarı final maçı öncesinde kondisyonerler eşliğinde saha çalışmalarına başlayan Elias Jelert, sağ dizindeki esneme sonrası takım antrenmanlarına yeni başlayan Kaan Ayhan ve önceki gün yapılan antrenmanda sol kasığında ağrı hisseden Alvaro Morata, tedbir amacıyla Konya'ya götürülmeyecektir."

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