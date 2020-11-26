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Spor

Galatasaray, Rizespor maçının taktiğini çalıştı

Galatasaray, Süper Lig'in 10'uncu haftasında cumartesi günü Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına taktik çalışmayla devam etti.

AA26 Kasım 2020 Perşembe 16:01 - Güncelleme: 26 Kasım 2020 Perşembe 16:01
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Süper Lig'in 10. haftasında 28 Kasım Cumartesi günü Çaykur Rizespor'a konuk olacak Galatasaray, hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi.

Pas oyunuyla süren idmanın ana bölümünde taktik çalışmaların yapıldığı aktarıldı. Antrenmanın, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandığı kaydedildi.

Emre Taşdemir, takımla çalışmalara katılırken, Marcelo Saracchi ve Peter Etebo'nun, takımdan ayrı özel bir kuvvet programı dahilinde çalıştığı ifade edildi.

Baba olma sevinci yaşayan Christian Luyindama'nın izinli olduğu idmanda Radamel Falcao'nun, tedavisinin ardından salonda özel bir çalışma gerçekleştirdiği belirtildi.

Galatasaray, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

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