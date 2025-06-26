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Spor

Galatasaray, Rodrigo De Paul için harekete geçti

Atletico Madrid'de kadroda düşünülmeyen Rodrigo De Paul için Galatasaray devreye girdi. Arjantinli yıldızın Türkiye'ye gelme ihtimali yüksek; ancak Milan başta olmak üzere İtalya'dan da birçok kulüp transfer için temas halinde.

Akşam26 Haziran 2025 Perşembe 07:59 - Güncelleme:
Galatasaray, Rodrigo De Paul için harekete geçti
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Orta saha takviyesi yapmak isteyen Galatasaray, Atletico Madrid'in kadroda düşünmediği Rodrigo De Paul için devrede. Sarı-Kırmızılılar'ın, Arjantinli yıldız için yoğun mesai harcadığı öğrenildi. İtalyan basınından TuttoUdinese adlı haber sitesinde Paul'un Türkiye'ye gelme ihtimalinin çok yüksek olduğu kaydedildi: "Rodrigo De Paul, Atletico Madrid'de yoluna devam etmeyecek. Arjantinli oyuncunun güçlü bir piyasası var ve gelen teklifl eri değerlendirme aşamasında. Galatasaray onu çok istiyor.

İTALYA'DA TALİBİ ÇOK

Türk kulübü, 31 yaşındaki futbolcu için somut adımlar attı. Paul'un yakınları Türkiye'ye gitme ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyor. Ancak İtalya'dan da birçok kulüple temaslar gerçekleşti. Her şeyden önce Milan, Paul için devrede ve teklifi ni iletti. Tecrübeli oyuncu, kısa süre içerisinde kararını vererek yeni takımına katılacak." Sezonu 53 maçta 3 bin 485 dakika süre alarak kapatan De Paul, 3 gol ve 10 asistle ön plana çıktı. Yıldız futbolcunun piyasa değeri ise 25 milyon euro.

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