Galatasaray, Rodrigues'in yerini Trezeguet ile dolduracak

ASLAN sezon başında Kasımpaşa’dan Trezeguet ile ilgilenmiş ancak 5 milyon euroluk bonservis bedelini karşılayamamıştı. Garry Rodrigues’in Al-İttihad’a gitmesinin ardından gözler yine Mısırlı futbolcuya çevrildi. 24 yaşındaki yıldız da Sarı-Kırmızılı formayı giymek istiyor. G.Saray, Trezeguet için kısa süre içinde Kasımpaşa’nın kapısını çalacak. Mısırlı kanat oyuncusunun da bu transfere sıcak bakması Aslan’ın işini oldukça kolaylaştırıyor.

EN ÜST SIRALARDA

Fatih Terim’in yönetime sunduğu listede Trezeguet’nin adının üst sıralarda yer aldığı öğrenildi. Cim-Bom’un 10.5 milyon euroya Al-İttihad’a sattığı Garry Rodrigues yeni kulübüyle anlaşmaya vardı. 28 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz sezon yaşanan şampiyonlukta büyük pay sahibi olmuştu. 9 gol, 10 asistle, 21. şampiyonluğun mimarları arasında gösterilen Rodrigues, para kazandırarak Aslan’a veda etti. Onun parasının bir bölümüyle de Trezeguet alınabilir.