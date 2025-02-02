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Spor

Galatasaray, Roma'dan Cristante'yi gözüne kestirdi

Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, İtalyan ekibi Roma'da forma giyen Bryan Cristante için kolları sıvadı.

Haber Merkezi2 Şubat 2025 Pazar 01:18 - Güncelleme:
Galatasaray, Roma'dan Cristante'yi gözüne kestirdi
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Galatasaray, ara transfer döneminde yeni takviyeler için adeta gaza bastı.

GALATASARAY'IN YENİ HEDEFİ

Sarı-kırmızılılar, Milan'da forma giyen Alvaro Morata ile anlaşma sağladı. Galatasaray'ın Morata'dan sonra yeni transfer hedefinin de İtalya'dan olduğu ortaya çıktı.

Galatasaray, Roma forması giyen Bryan Cristante ile ilgileniyor. İtalyan basınına göre, sarı-kırmızılılar, Roma'ya 29 yaşındaki futbolcunun durumunu sordu.

BU SEZON PERFORMANSI

Roma'da bu sezon 20 maçta sahaya çıkan Cristante, 1 gol attı ve 1 asist yaptı.

Orta saha ve stoperde forma giyebilen Cristante'nin güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösteriliyor. Cristante'nin bonservisinin bulunduğu Roma ile sözleşmesi ise 2027 yılına kadar devam ediyor.

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