Galatasaray rotayı Kalinic'e çevirdi
Avrupa basını, Radamel Falcao’nun Galatasaray ile yaptığı görüşmeleri sonlandırdığı iddia etti. Kolombiyalı golcü İspanyol Valencia görüşüyor. Cim-Bom da rotayı Nikola Kalinic’e çevirdi.
AVRUPA basını Radamel Falcao’nun G.Saray ile yaptığı görüşmeleri sonlandırdığını iddia etti. Kolombiyalı golcünün İspanya ekibi Valencia görüşmelere başladığını da belirtti. G.Saray’ın bu gelişme sonrası rotayı Atletico Madrid golcüsü Kalinic çevirdi. Başarılı forvetle İtalya’dan Roma’da ilgileniyor. Kalinic’in önceliği İtalya’ya dönmek olsa bile Galatasaray’a her an evet diyebilir. Kısa süre içinde transferin netleşmesi bekleniyor.
Akşam
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