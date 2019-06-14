Galatasaray, Ryan Babel'i İstanbul'a davet etti
Ryan Babel, bir hafta sonra İstanbul'a gelerek Galatasaray yönetimi ile transfer detaylarını görüşecek.
Bir hafta sonra İstanbul'a gelecek olan Ryan Babel, Galatasaray ile transfer detaylarını görüşecek.
(TRT Spor)
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