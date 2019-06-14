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Galatasaray, Ryan Babel'i İstanbul'a davet etti

Ryan Babel, bir hafta sonra İstanbul'a gelerek Galatasaray yönetimi ile transfer detaylarını görüşecek.

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Bir hafta sonra İstanbul'a gelecek olan Ryan Babel, Galatasaray ile transfer detaylarını görüşecek.

(TRT Spor)

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