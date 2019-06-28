Galatasaray Ryan Babel'i transfer etti
Ryan Babel, resmen Galatasaray'da! Sarı kırmızılı takım, Hollandalı futbolcuyu transfer ettiğini KAP'a duyurdu.
Hollandalı futbolcu ile 3 yıllık anlaşma sağlayan Galatasaray, Babel'e imza parası olarak 2 milyon euro ödeyecek.
32 yaşındaki futbolcunun, Galatasaray'dan yıllık 2.500.000 Euro maaş alacağı açıklandı.
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