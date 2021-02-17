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Spor

Galatasaray sahasında Beşiktaş HDI Sigorta'yı farklı geçti

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 20'nci haftasında oynanan derbide Galatasaray, sahasında Beşiktaş HDI Sigorta'yı 83-65 mağlup etti.

17 Şubat 2021 Çarşamba 21:34 - Güncelleme: 17 Şubat 2021 Çarşamba 21:34
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Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk çeyreğini 18-9 önde geçen Sarı-kırmızılılar, ilk yarıyı da 37-29 önde tamamladı. Final periyoduna da 56-42 önde giren ev sahibi takım, salondan 83-65 galip ayrıldı.

Galatasaray, bu galibiyetle birlikte kazanma serisini 6'ya çıkardı.

SALON: Sinan Erdem

HAKEMLER: Osman Sinan İşgüder, Tekin Özibir, Halil Erkoç

GALATASARAY: Asena Yalçın 8, Meltem Yıldızhan 6, Yashey 15, Steinberga 18, Russell 8, Cansu Köksal 9, Pelin Derya Bilgiç 9, Hruscakova 6, Sude Yılmaz 4

BEŞİKTAŞ HDI SİGORTA: İrem Naz Topuz 13, Melisa Korkmaz 9, Melek Uzunoğlu 9, Elif Bayram 5 Ivankovic 12, Salvodares 17, Nur Sezen Yavuz

1. PERİYOT: 18-9

DEVRE: 37-29

3. PERİYOT: 56-42

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