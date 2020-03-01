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Spor

''Galatasaray şampiyon olsun isterim''

Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe'yle 2-2 berabere kalan Antalyaspor'dan Lukas Podolski, maçın ardından açıklamalarda bulundu. Podolski, 'Galatasaray şampiyon olsun isterim' dedi.

01 Mart 2020 Pazar00:08 - Güncelleme: 01 Mart 2020 Pazar 00:08

Maçın geneline bakıldığında daha iyi olduklarını belirten Podolski, "Futbolun gerektirdiklerini yaptık. Ancak son dakika golüne engel olamadık. Futbol böyle bir şey. Hakem 5 dakika uzatma verdi, uzatmanın da uzatmasını oynattı. Bunlarla da mücadele etmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

"GALATASARAY ŞAMPİYON OLSUN İSTERİM"

Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi yendiği maçın ardından yaptığı paylaşım sorulunca Alman oyuncu, eski takımının şampiyon olmasını istediğini kaydederken, "Taraftarlarımızla barışarak o konuyu hallettik. Antalyaspor'un oyuncusuyum ve maçlarda varımı yoğumu vererek yoluma devam ediyorum. Antalyaspor'un mücadelesi için uğraşmaya devam edeceğim ama şampiyonun eski takımım Galatasaray olmasını isterim. Bu maç geçti, artık çarşamba günü oynayacağımız kupa maçına hazırlanacağız. Geçmişe dönerek, o konuları konuşmak istemiyorum." dedi.

"FENERBAHÇE DEĞİL, HER TAKIMA BÖYLE"

Fenerbahçe'ye karşı daha önce de iyi performanslar gösterdiği kaydedilen Podolski, "Ben her maça kazanma düşüncesiyle çıkıyorum, bugün de öyle oldu. Kazanma düşüncesi içinde çıktım sahada, Fenerbahçe olduğu için değil, her maça böyle çıkıyorum. Ortada bir gerçek var, bugün kazanamadık, kazanmamız gereken bir maçtı. Dünyada hiçbir takım tüm başarıları devam ettiremiyor. Tüm kupalarda Liverpool var sadece. Ben şu anda Antalyaspor'un oyuncusuyum ve her maç öncesinde bu mentalite ile kendimi hazırlıyorum. Ortada bir gerçek var, üstüne koyarak devam etmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

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