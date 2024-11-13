İSTANBUL 13°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Kasım 2024 Çarşamba / 12 CemaziyelEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,3679
  • EURO
    36,3545
  • ALTIN
    2845.36
  • BIST100
    9300.3
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde galibiyete hasret
Spor

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde galibiyete hasret

Galatasaray Kadın Futbol Takımı, Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. maçında Wolfsburg'a 5-0 mağlup oldu.

13 Kasım 2024 Çarşamba 22:55 - Güncelleme:
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde galibiyete hasret
ABONE OL

Galatasaray Kadın Futbol Takımı, Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. maçında Wolfsburg ile karşılaştı. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan maçı Wolfsburg 5-0 kazandı.

Alman ekibine galibiyeti getiren golleri 24. dakikada Wedemeyer, 63, 77 ve 90+6. dakikalarda Blomqvist ve 90+7. dakikada Endemann kaydetti.

Galatasaray ilk kez katıldığı Devler Ligi'nde çıktığı 3 maçı da kaybederek 0 puanla sonuncu sırada kaldı. Wolfsburg ise ilk galibiyetini aldı.

Grubun bir sonraki haftasında iki takım bu kez Almanya'da karşı karşıya gelecek. Mücadele 20 Kasım'da oynanacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.