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Spor

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde ilk yenilgisini aldı

Basketbol Şampiyonlar Ligi D Grubu ikinci haftasında temsilcimiz Galatasaray, evinde konuk ettiği Çekya ekibi ERA Nymburk'a 87-75'lik skorla mağlup olarak ilk yenilgisini aldı.

9 Ekim 2024 Çarşamba 00:55 - Güncelleme:
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde ilk yenilgisini aldı
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Galatasaray, Basketbol Şampiyonlar Ligi D Grubu ikinci haftasında konuk ettiği Çekya'nın ERA Nymburk takımına 87-75 mağlup oldu.

SALON: Basketbol Gelişim Merkezi

HAKEMLER: Boris Krejic (Slovenya), Georgios Poursanidis (Yunanistan), Petar Pesic (Sırbistan)

GALATASARAY: Livingston 12, Palmer 19, Blumbergs 10, Göksenin Köksal 6, Delgado 6, Cummings 12, Samet Geyik, Izundu 10, Altan Çamoğlu

ERA NYMBURK: Brown 12, Birts 5, Bishop 15, Bohacik 13, Kriz 10, Svoboda 3, Sehnal 5, Shumate 9, Rylich 6, Ceaser 9, Tuma

1. PERİYOT: 13-23

DEVRE:37-46

3. PERİYOT: 57-66

BEŞ FAULLE ÇIKAN: 39.56 Rylich (ERA Nymburk)

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