Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Manisa Basket ile karşılaşacak

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi J Grubu ikinci maçında yarın Manisa Basket'e konuk olacak.

Muradiye Spor Salonu'ndaki müsabaka, 20.00'de başlayacak.

Sarı-kırmızılılar gruptaki ilk maçında Litvanya'nın Rytas Vilnius'a deplasmanda 86-66 kaybetti.

4 grupta yapılan mücadelelerin ardından gruplarını ilk 2 sırada tamamlayan ekipler, çeyrek finale yükselecek.



Manisa Basket de Galatasaray da gruptaki ilk maçlarında mağlup oldu.

İki ekibin Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ilk yarısında İstanbul'da oynadığı karşılaşmayı ise Galatasaray, uzatmalar sonucunda 115-105 kazandı.