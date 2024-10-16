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Spor

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde yarın Roma ile kozlarını paylaşacak

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci maçında temsilcimiz Galatasaray yarın İtalyan ekibi Roma'yı sahasında konuk edecek.

AA16 Ekim 2024 Çarşamba 10:16 - Güncelleme:
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde yarın Roma ile kozlarını paylaşacak
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Galatasaray Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci maçında yarın İtalya'nın Roma ekibini ağırlayacak.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 19.45'te başlayacak.

İsveç Futbol Federasyonundan Tess Olofsson'un yöneteceği karşılaşmada Almira Spahic ve Monica Lokkeberg yardımcı hakem olarak görev alacak.

Galatasaray Petrol Ofisi, gruptaki ilk maçında Fransa'nın Lyon ekibine deplasmanda 3-0 mağlup oldu.

Roma ise ilk maçında Alman ekibi Wolfsburg'u 1-0 yendi.

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