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Spor

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde yarın Wolfsburg'a konuk olacak

Kadınlar Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki dördüncü maçında Galatasaray Alman ekibi Wolfsburg ile karşılaşacak.

AA19 Kasım 2024 Salı 10:09 - Güncelleme:
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde yarın Wolfsburg'a konuk olacak
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Galatasaray Petrol Ofisi, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki dördüncü maçında yarın Almanya'nın Wolfsburg ekibine konuk olacak.

Wolfsburg Stadı'ndaki karşılaşma TSİ 20.45'te başlayacak. Müsabakayı Kuzey Makedonya Futbol Federasyonundan Ivana Projkovska yönetecek.

A Grubu'ndaki son maçında Wolfsburg'a sahasında 5-0 yenilen Galatasaray, diğer karşılaşmalarda Fransa ekibi Lyon'a 3-0 ve İtalyan ekibi Roma'ya 6-1 mağlup oldu.

Tek galibiyetini Galatasaray'a karşı alan Wolfsburg ise Roma'ya 1-0, Lyon'a da 2-0 yenildi.

Oynadığı 3 karşılaşmadan puan çıkaramayan sarı-kırmızılılar grupta son sırada yer alırken, Wolfsburg 3 puanla 3. sırada yer alıyor.

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