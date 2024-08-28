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Spor

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nden dev geliri kaçırdı

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 36 takımla oynanacak yeni lig etabına kalamayarak çok ciddi bir gelirden oldu.

28 Ağustos 2024 Çarşamba 01:42 - Güncelleme:
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nden dev geliri kaçırdı
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Galatasaray, Young Boys'a elenerek çok büyük bir gelirden mahrum kaldı.

Lige katılım ücreti 18 milyon 620 bin Euro, yayın geliri 9 milyon euro olarak belirlendi.

8 maçın oynanacağı Devler Ligi'nde, galibiyet başına 2.1 milyon euro, beraberlik için 700 bin euro ödenecekti.

Galatasaray, en az 27.6 milyon euro (1 milyar 50 milyon TL) geliri kasasına koyamamış oldu.

ÜÇÜNCÜ KEZ ELEMEDE TAKILDI

Galatasaray, tarihinde üçüncü kez UEFA Şampiyonlar Ligi elemesini geçemedi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bugüne kadar 17 kez grup aşamasında boy gösteren sarı-kırmızılı takım, 10 kez elemeleri geçerek, 7 kez de doğrudan grup aşamasında yer aldı.

Galatasaray, 1993-1994 ve 2001-2002'de 2 ön eleme, 1994-1995, 1997-1998, 1998-1999, 1999-2000, 2000-2001, 2003-2004 ve 2006-2007'de tek ön eleme, 2023-2024'te ise üç ön eleme geçerek gruplara kaldı. "Cim Bom", 2002-2003, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2018-2019 ve 2019-2020'de ise doğrudan gruplarda mücadele etti.

2008-2009 ve 2021-2022 sezonlarında elemeleri geçemeyen Galatasaray, bu sezon da "Devler Ligi" bileti alamadı.

AVRUPA'DA SON 3 MAÇINI KAYBETTİ

Galatasaray, Avrupa kupalarında yaptığı son 3 maçtan mağlup ayrıldı.

Geçen sezon UEFA Avrupa Ligi son 16 tur play-off'unda 3-2 kazandığı ilk maçın rövanşında Çekya temsilcisi Sparta Prag'a 4-1 yenilerek Avrupa defterini kapatan sarı-kırmızılı ekip, bu sezona da iyi başlayamadı.

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Young Boys ile eşleşen Galatasaray, 3-2 ve 1-0'lık yenilgiler yaşadı. Sarı-kırmızılı ekip, böylece Avrupa'da son 3 maçtan boynu bükük ayrıldı.

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