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Spor

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne hazır

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. ve son maçında yarın Kopenhag ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

AA11 Aralık 2023 Pazartesi 13:03 - Güncelleme:
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne hazır
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Galatasaray Futbol Takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 6. ve son haftasında yarın Danimarka'nın Kopenhag takımıyla deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapılan antrenmanın ilk 15 dakikalık bölümü basına açık tutuldu. Isınma hareketleri ve koşuyla başlayan idmanda 2 gruba ayrılan futbolcular, top kapma ve pas çalışması gerçekleştirdi.

İdmanın basına kapalı bölümünde ise teknik direktör Okan Buruk yönetiminde taktik çalışmanın gerçekleştirildiği bildirildi.

Sakatlığı nedeniyle son 3 resmi müsabakada form giyemeyen Kolombiyalı stoper Davinson Sanchez ile yine aynı sorundan dolayı Adana Demirspor müsabakasında dinlendirilen Hakim Ziyech takımla çalışmaya katıldı.

Galatasaray, yaptığı antrenmanla Kopenhag maçı hazırlıklarını tamamladı. Sarı-kırmızılı takım, yarın başkent Kopenhag'daki Parken Stadı'nda yapılacak maç için akşam saatlerinde Danimarka'ya gidecek.

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