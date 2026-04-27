  • Galatasaray şampiyonluk için sahaya çıkıyor! Gözler Samsunspor deplasmanında
Galatasaray şampiyonluk için sahaya çıkıyor! Gözler Samsunspor deplasmanında

Galatasaray, Samsunspor deplasmanından galibiyetle dönmesi halinde bitime iki hafta kala şampiyonluğunu ilan edecek

AA27 Nisan 2026 Pazartesi 22:20 - Güncelleme:
Galatasaray şampiyonluk için sahaya çıkıyor! Gözler Samsunspor deplasmanında
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda yapacağı Samsunspor maçını kazanması durumunda 2025-2026 sezonunda şampiyonluğa ulaşacak.

Süper Lig'de 31. haftaya 22 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 yenilgiyle 71 puan toplayarak liderlik koltuğunda giren sarı-kırmızılı takım, 4 puan gerisindeki Fenerbahçe'yi konuk etti. Galatasaray, RAMS Park'ta yapılan ve şampiyonluk yarışını doğrudan ilgilendiren derbiyi Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz ve Lucas Torreira'nın golleriyle 3-0 kazandı.

Galatasaray, derbi galibiyetiyle puanını 74'e yükselterek sarı-lacivertlilerle puan farkını 7'ye çıkardı. Galatasaray, ayrıca 6 puan gerisindeki Trabzonspor ile farkı ise maç fazlasıyla 9'a taşıdı.

Karadeniz temsilcisi, 31. haftada deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'a 2-1 mağlup olunca Galatasaray ile arasındaki fark 9 olarak kaldı.

Ligde üst üste 4, toplamda ise 26. şampiyonluğuna ilerleyen sarı-kırmızılı ekip, 31. haftadaki sonuçların ardından büyük bir avantajı ele geçirdi. Süper Lig'in 32. haftasında 2 Mayıs Cumartesi günü Samsunspor'a konuk olacak "Cimbom" deplasmandan 3 puanla dönmesi durumunda bitime 2 maç kala rakiplerinin sonuçlarına bakmaksızın şampiyonluğunu ilan edecek.

