Galatasaray şampiyonluk için sahaya çıkıyor! Gözler Samsunspor deplasmanında

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda yapacağı Samsunspor maçını kazanması durumunda 2025-2026 sezonunda şampiyonluğa ulaşacak.

Süper Lig'de 31. haftaya 22 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 yenilgiyle 71 puan toplayarak liderlik koltuğunda giren sarı-kırmızılı takım, 4 puan gerisindeki Fenerbahçe'yi konuk etti. Galatasaray, RAMS Park'ta yapılan ve şampiyonluk yarışını doğrudan ilgilendiren derbiyi Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz ve Lucas Torreira'nın golleriyle 3-0 kazandı.

Galatasaray, derbi galibiyetiyle puanını 74'e yükselterek sarı-lacivertlilerle puan farkını 7'ye çıkardı. Galatasaray, ayrıca 6 puan gerisindeki Trabzonspor ile farkı ise maç fazlasıyla 9'a taşıdı.

Karadeniz temsilcisi, 31. haftada deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'a 2-1 mağlup olunca Galatasaray ile arasındaki fark 9 olarak kaldı.

Ligde üst üste 4, toplamda ise 26. şampiyonluğuna ilerleyen sarı-kırmızılı ekip, 31. haftadaki sonuçların ardından büyük bir avantajı ele geçirdi. Süper Lig'in 32. haftasında 2 Mayıs Cumartesi günü Samsunspor'a konuk olacak "Cimbom" deplasmandan 3 puanla dönmesi durumunda bitime 2 maç kala rakiplerinin sonuçlarına bakmaksızın şampiyonluğunu ilan edecek.