  • Galatasaray şampiyonluk için Samsun'da! İşte muhtemel 11'ler...
Süper Lig'in 32. haftasında lider Galatasaray, bugün deplasmanda Samsunspor ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar, müsabakadan 3 puanla ayrılması durumunda rakiplerinin alacağı sonuçlara bakmaksızın üst üste 4., toplamda ise 26. şampiyonluğunu ilan edecek.

BEYZA NUR YILMAZ2 Mayıs 2026 Cumartesi 08:21 - Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında lider Galatasaray, deplasmanda Samsunspor ile karşılaşacak.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda yapılacak maç, saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Reşat Onur Coşkunses yönetecek. Mücadele, beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

Süper Lig'de geride kalan 31 müsabakada 23 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı takım, haftaya 74 puanla lider girdi. Galatasaray, son 3 hafta öncesinde en yakın takipçileri Fenerbahçe'nin 7, Trabzonspor'un ise 9 puan önünde yer aldı. "Cimbom" bu müsabakada 3 puanla ayrılması durumunda rakiplerinin alacağı sonuçlara bakmaksızın üst üste 4, toplamda 26. şampiyonluğunu ilan edecek.

Samsun temsilcisi ise 31 müsabakada topladığı 45 puanla 7. sırada yer buldu.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan maçı Galatasaray 3-2 kazanmıştı.

MUHTEMEL 11'LER

Samsunspor: Okan, Zeki, Satka, van Drongelen, Tomasson, Makoumbou, Yalçın, Elayis, Holse, Coulibaly, Mouandilmadji

Galatasaray: Günay, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Lemina, Torreira, Sane, Yunus, Barış, Osimhen

