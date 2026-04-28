İSTANBUL 17°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Nisan 2026 Salı / 12 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,0441
  • EURO
    52,8288
  • ALTIN
    6658.7
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Galatasaray, şampiyonluk maçına hazırlanıyor
Spor

Galatasaray, şampiyonluk maçına hazırlanıyor

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında 2 Mayıs Cumartesi günü deplasmanda Samsunspor ile karşılaşacak olan Galatasaray, şampiyonluğunu ilan edebileceği maçın hazırlıklarına başladı.

AA28 Nisan 2026 Salı 20:24
Galatasaray, şampiyonluk maçına hazırlanıyor
ABONE OL

Galatasaray Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında 2 Mayıs Cumartesi günü deplasmanda Samsunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Süper Lig'in 31. haftasında pazar günü sahasında Fenerbahçe'yi 3-0 yenerek şampiyonluk yolunda çok büyük avantaj yakalayan sarı-kırmızılı futbolcular, dünü izinli geçirdi.

Kulübün açıklamasına göre bir günlük iznin ardından gerçekleştirilen antrenmana Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri ev sahipliği yaptı. Dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

Galatasaray, Samsunspor mücadelesi hazırlıklarına yarın saat 20.00'de RAMS Park'ta taraftara açık antrenmanla sürdürecek.

ÖNERİLEN VİDEO

Sorun köpekler mi, yoksa sahipsizlik mi?

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.