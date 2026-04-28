Galatasaray, şampiyonluk maçına hazırlanıyor

Galatasaray Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında 2 Mayıs Cumartesi günü deplasmanda Samsunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Süper Lig'in 31. haftasında pazar günü sahasında Fenerbahçe'yi 3-0 yenerek şampiyonluk yolunda çok büyük avantaj yakalayan sarı-kırmızılı futbolcular, dünü izinli geçirdi.

Kulübün açıklamasına göre bir günlük iznin ardından gerçekleştirilen antrenmana Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri ev sahipliği yaptı. Dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

Galatasaray, Samsunspor mücadelesi hazırlıklarına yarın saat 20.00'de RAMS Park'ta taraftara açık antrenmanla sürdürecek.