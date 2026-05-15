Trendyol Süper Lig'de üst üste dördüncü kez şampiyon olan Galatasaray bugün kupasına kavuşacak. Bitime bir hafta kala ezeli rakibi Fenerbahçe'nin önünde mutlu sona ulaşan sarı-kırmızılı takım şampiyonluğunu yine taraftarıyla birlikte kutlayacak.

RAMS Park'ta gerçekleşecek tören saat 19.05'te başlayacak. Şampiyonluk kutlaması marşlar ve müzik şovlarıyla start alacak. Hava karardıktan kısa süre sonra ışık şovları gerçekleştirilecek.

KAPALI GİŞE KUTLAMA

Cim-Bom'da 4'te 4 yaparak Fatih Terim'in 1996-2000 dönemindeki tarihi başarısını tekrarlayan teknik direktör Okan Buruk'un yanı sıra futbolcular tek tek taraftarların huzuruna çıkacak.

Buruk ve futbolcular platforma çıkarken statta onların belirlediği şarkılar çalınacak. Biletler tükenirken kutlama yine kapalı gişe olacak. 19 bin 50 liradan satışa sunulan saha içi biletlerinin 3 bin tanesinin de satıldığı belirtildi.

LİSEDEN STADA ŞEHİR TURU

Sarı-kırmızılı futbolcular ve teknik heyet Galatasaray Lisesi'nde üstü açık otobüse binecek.

Teknik Direktör Okan Buruk, kurmayları ve futbolcular mini bir şehir turu yaparak kutlamalar için RAMS Park'a ulaşacak.