22 Mart 2021 Pazartesi 19:19 - Güncelleme: 22 Mart 2021 Pazartesi 19:19

Galatasaray, Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdürürken önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarına da hız vermiş durumda. sarı kırmızılılarda ilk hedef kiralık sözleşmesi sezon sonunda bitecek Marcelo Saracchi'nin yerine önemli bir ismi eklemek. Daily Mail'in duyurduğu habere göre Galatasaray, Crystal Palace ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek Patrick van Aanholt için teklifini yaptı.

3 YILLIK SÖZLEŞME



Hollandalı sol bekin Crystal Palace ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitiyor ve yapılan görüşmelerde henüz olumlu bir sonuca varılamadı. Van Aanholt'un sezon sonunda takımdan ayrılması beklenirken kurallar gereği başka takımlarla da görüşme şansı bulunuyor. Bu doğrultuda devreye giren Galatasaray'ın tecrübeli oyuncu için 3 yıllık sözleşme teklifinde bulunduğu aktarılmakta.

3 MİLYON EURO TEKLİF



Van Aanholt'un Galatasaray'dan aldığı teklif ile maaşında önemli bir yükselme sağlayabileceği aktarılıyor. Galatasaray'ın oyuncuya haftalık 55 bin Pound'luk teklif sunduğu bunun da oyuncunun kazancında ciddi bir artış yaratacağı belirtilirken teklifin yaklaşık olarak yıllık 3 milyon Euro düzeyinde olması planlanıyor.

Ağustos ayında 31 yaşını dolduracak Van Aanholt'un kariyerinin son bölümünde böyle büyük bir anlaşmaya sıcak bakabileceği belirtilirken Şampiyonlar Ligi'nde oynama ihtimalinin de kendisi adına değerli olduğu aktarılıyor.