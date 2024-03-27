Galatasaray savunmasına milli ara ilaç oldu

Milli maçlar için verilen ara Galatasaray'da özellikle savunma için ilaç oldu.

BERKAN STOPER OYNADI

Sar-kırmızılı takımda Abdülkerim Bardakcı ve Davinson Sanchez'in yokluğunda Berkan Kutlu, Rizespor ve Kasımpaşa maçlarında stoperde görev yapmıştı.

ABDÜLKERİM DÖNÜYOR

Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı'nın milli ara sonrası takıma geri dönmesi bekleniyor. Teknik direktör Okan Buruk, milli oyuncunun geri dönmesiyle savunmada Victor Nelsson - Abdülkerim'e dönecek.

Galatasaray'da Davinson Sanchez ise Antalya'daki kampın ilk gününde takımdan ayrı olarak çalıştı.

Sarı-kırmızılılar, milli aranın ardından ilk maçında 2 Nisan'da sahasında Hatayspor'u ağırlayacak.