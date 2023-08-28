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Spor

Galatasaray savunmasına Romalı milli yıldız Zeki Çelik

Yerli rotasyonunu genişletmek isteyen Galatasaray, bonservisi Roma'da bulunan milli futbolcu Zeki Çelik'i gündemine aldı.

Takvim28 Ağustos 2023 Pazartesi 11:01 - Güncelleme:
Galatasaray savunmasına Romalı milli yıldız Zeki Çelik
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Transfer çalışmalarını sürdüren ve kadrosunda 14 yabancı bulunduran Galatasaray'da gözler yapılacak yeni takviyelere çevrildi. Sarı-Kırmızılılar'ın, sağ bek mevkisi için İtalyan ekibi Roma'da forma giyen Zeki Çelik'i gündemine aldığı ortaya çıktı.

HEDEF KİRALIK ALINMASI

Cimbom, Serie A devinde üçüncü opsiyon durumuna düşen ve takımdan da ayrılmayı düşünen milli futbolcuyu kiralık olarak renklerine bağlamayı hedefliyor.

Sarı-Kırmızılılar'da Leo Dubois ile de yol ayrımı gündemde. Zeki Çelik transferiyle birlikte yabancı kontenjanında da yer açılması planlanıyor. Aslan, kulübü ile 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan Zeki Çelik için önümüzdeki günlerde girişimlerini hızlandıracak.

ZEKİ ÇELİK KİMDİR?

Futbol kariyerine Bursaspor altyapısında başlayan Zeki Çelik, İstanbulspor'da yükselişe geçmiş, sonrasında Fransız ekibi Lille'in yolunu tutmuştu. 2022 yılında Roma ile kariyerinde yeni bir sayfa açan 1.80 boyundaki Çelik, sağ bek ve sağ açık mevkilerinde oynayabiliyor.

Futbol kariyerinde şu ana kadar 281 mücadeleye çıkan futbolcu, 11 gol atarken 16 da asist kaydetti. Okan Buruk'un da transferine onay verdiği Zeki Çelik, geçen sezon Roma'da 34 maçta oynamış ve 1 asist katkısı yapmıştı.

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