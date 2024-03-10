Lider Galatasaray'da keyifler yerinde. Ancak yoluna kayıpsız devam etmek isteyen Sarı-Kırmızılı ekipte, 17 Mart Pazar günü oynanacak Kasımpaşa deplasmanı öncesi eksikler can sıkıyor. Rizespor karşısına Abdülkerim ve Sanchez'den yoksun çıkan Cim Bom, Paşa karşısında da aynı sıkıntıyı yaşayacak gibi görünüyor.

Yapılan son kontrollerde, iki savunmacının da dönüş tarihi olarak Milli ara sonrası işaret edildi. Üstelik Rize maçında sakatlanan Kaan Ayhan'ın da Kasımpaşa mücadelesine yetişmesinin zor olduğu bildirildi.

SALI GÜNÜ RAPOR GELECEK

1 haftalık süreçte Serge Aurier'in ilk 11 seviyesine gelme ihtimali de bir hayli düşük. Okan hoca yine savunmanın sağında Barış'a, sol stoperde ise Berkan Kutlu'ya görev vermek zorunda kalabilir. Sağlık ekibi dört savunmacı için de özel bir tedavi programı hazırlamış durumda. Okan hoca, salı günü doktorlardan sakatlıklarla ilgili güncel bir rapor talebinde bulunacak.