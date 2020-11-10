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Spor

Galatasaray seçim kararı aldı, Burak Elmas adaylığını açıkladı

Galatasaray'da yönetim kurulunun 19-26 Aralık 2020 tarihinde yapılmak üzere aldığı seçim kararının ardından Burak Elmas, başkanlığa adaylığını açıkladı.

DHA10 Kasım 2020 Salı 18:12 - Güncelleme: 10 Kasım 2020 Salı 18:12
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Özhan Canaydın döneminde futbol şube sorumlusu olarak görev alan Burak Elmas, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Galatasaray Yönetim Kurulu 19-26 Aralık 2020 tarihleri için seçim kararı almıştır. Ben ve yol arkadaşlarım Galatasarayımızın birliği ve geleceği için, Galatasaray değerleri çerçevesinde, değişimi sağlamak amacı ile yola çıkıyoruz. Camiamıza hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Bilindiği üzere 1905 Galatasaraylı Yönetici Ve İş İnsanları Derneği (GSYİAD) eski başkanı Metin Öztürk de Galatasaray başkanlığına adaylığını duyurmuştu.

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