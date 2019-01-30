Galatasaray Serdar Aziz ile yollarını ayırdı
Galatasaray Mbaye Diagne transferinin hemen ardından Serdar Aziz ile yollarını ayırdı.
1,8 milyon Euro alacağından vazgeçen Serdar Aziz cephesi, 800 bin Euro daha üzerine koydu. Böylelikle Serdar Aziz'in sözleşmesi 2,6 milyon Euro tasarrufla fesh edildi.
Serdar Aziz'in yakın zamanda Fenerbahçe ile görüşmelere başlaması bekleniyor. Sarı-kırmızılıların yakın bir zamanda Diagne transferi gibi bu gelişmeyi de duyurması bekleniyor.
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