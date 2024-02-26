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Spor

Galatasaray, Serge Aurier'in biletini kesti

Galatasaray ara transfer döneminde kadrosuna kattığı ancak sakatlığı nedeniyle henüz forma bile giyememiş olan Serge Aurier için kararını verdi.

26 Şubat 2024 Pazartesi 14:47 - Güncelleme:
Galatasaray, Serge Aurier'in biletini kesti
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Süper Lig'de Fenerbahçe ile şampiyonluk yarışı veren Galatasaray bir yandan da yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Takvim'in haberine göre; sarı-kırmızılı ekip gelecek sezonun planını şimdiden yapmaya başladı. Galatasaray en büyük sorunu olan bek sorununu ilk başta çözmek niyetinde.

Sarı-kırmızılıların sezon sonuna kadar sözleşme imzaladığı Fildişili sağ bek Serge Aurier içinde bir karar almanın eşiğinde.

HENÜZ FORMA GİYMEDİ

Galatasaray ile sözleşme imzaladığı günden beri henüz sahaya çıkamayan Fildişili sağ bek sezon sonu büyük ihtimal takımdan ayrılacak.

Transfer edilirken de "geçici çözüm" olarak görülen Aurier'in sakatlık sürecinin de bu kararda etkili olduğu belirtildi.

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