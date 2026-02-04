İSTANBUL 13°C / 6°C
Spor

Galatasaray, Sergi Altimira için düğmeye bastı! Real Betis bonserviste kararlı

Orta saha transferi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da yeni gelişmeler yaşanıyor. Sarı kırmızılılar, Real Betis forması Sergi Altimira için düğmeye bastı. Başarılı oyuncu için kiralama teklifinde bulunan Galatasaray İspanyollardan olumlu cevap alamadı.

4 Şubat 2026 Çarşamba 15:09
Galatasaray, Sergi Altimira için düğmeye bastı! Real Betis bonserviste kararlı
Orta saha için transfer piyasasına çıkan Galatasaray, Sergi Altimira için girişimde bulundu.

24 yaşındaki İspanyol oyuncuyu ilk 11'de Renato Nhanga'ya göre daha deneyimli bir isim olarak düşünen sarı-kırmızılılar, Real Betis ile masaya oturdu.

G.SARAY KİRALAMA İSTEDİ, BETİS YANAŞMADI

İspanyollar 25 milyon Euro isterken Galatasaray, satın alma opsiyonlu kiralama teklifi sundu. Betis ise opsiyonlu kiralamaya karşı olduğunu ve ancak bonservisli satışı düşünebileceğini iletti.

BU SEZON PERFORMANSI

Bu sezon 26 maça çıkan oyuncu, 2 gol ve 2 asist katkısı verdi.

Popüler Haberler
