26 Şubat 2026 Perşembe
Spor

Galatasaray, seride avantajı kaçırdı

Galatasaray Çağdaş Faktoring, Basket Landes deplasmanında 75-70 mağlup oldu. Seri 1-1'e gelirken tur İstanbul'daki son maça kaldı.

25 Şubat 2026 Çarşamba 23:36
Galatasaray, seride avantajı kaçırdı
FIBA Kadınlar Avrupa Ligi yarı-final play-in ikinci maçında Galatasaray Çağdaş Faktoring, deplasmanda Fransa'nın Basket Landes ekibine 75-70 yenildi.

Sarı-kırmızılılar, turun ilk mücadelesinde rakibini sahasında 81-72 mağlup etmişti.

Turda 3. karşılaşma, 3 Mart Salı günü İstanbul'da oynanacak.

Salon: Espace Francois Mitterrand

Hakemler: Jelena Tomic (Hırvatistan), Ivana Ivanovic (Sırbistan), Hrjove Cavar (Bosna Hersek)

Basket Landes: Droguet 5, Djekoundade 8, Musa 20, Massey 8, Lacan 11, Wojta 14, Pardon 5, Macquet, Ewodo 4, Bussiere

Galatasaray Çağdaş Faktoring: Smalls 5, Oblak 6, Juhasz 19, Johannes 5, Kuier 11, Williams 6, Gökşen Fıtık 10, Ayşe Yamaner 4, Derin Erdoğan 2, Elif Bayram 2

1. Periyot: 22-23

Devre: 43-33

3. Periyot: 66-49

