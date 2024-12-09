İSTANBUL 16°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Aralık 2024 Pazartesi / 8 CemaziyelAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,8324
  • EURO
    36,8495
  • ALTIN
    2982.51
  • BIST100
    10257.4
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Galatasaray seriyi bozmadı

Galatasaray, Basketbol Süper Ligi'nin 9'uncu haftasında Yalovaspor'u konuk etti. Sarı-kırmızılı ekip maçtan 79-69 galip ayrılmayı başardı.

9 Aralık 2024 Pazartesi 21:44 - Güncelleme:
Galatasaray seriyi bozmadı
ABONE OL

Galatasaray, Basketbol Süper Ligi'nin 9'uncu haftasında Yalovaspor'u konuk etti. Maça hızlı başlayan ve ilk periyodu 10 sayı farkla 23–13 önde kapatan sarı-kırmızılı ekip salondan da 79-69 galip ayrılmayı başardı.

SALON: Basketbol Gelişim Merkezi

HAKEMLER: Ali Serkan Emlek, Alper Özgök, Ahmet Tatlıcı

GALATASARAY: Palmer Jr 14, Livingston 15, Göksenin Köksal 6, Blumbergs 2, Delgado 9, Sadık Emir Kabaca 12, Buğrahan Tuncer 7, Izundu 8, Efianayi 6, Samet Geyik, Cummings

YALOVASPOR BASKETBOL: Johnson 16, Kadir Bayram 14, McConico 6, Sherfield 5, Peterka 7, Hill 10, Egemen Güven 4, Boran Güler 4, Krampelj 3

1'İNCİ PERİYOT: 23 - 13

DEVRE: 40 - 31

3'ÜNCÜ PERİYOT: 66 - 57

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.