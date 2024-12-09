Galatasaray seriyi bozmadı

Galatasaray, Basketbol Süper Ligi'nin 9'uncu haftasında Yalovaspor'u konuk etti. Maça hızlı başlayan ve ilk periyodu 10 sayı farkla 23–13 önde kapatan sarı-kırmızılı ekip salondan da 79-69 galip ayrılmayı başardı.

SALON: Basketbol Gelişim Merkezi

HAKEMLER: Ali Serkan Emlek, Alper Özgök, Ahmet Tatlıcı

GALATASARAY: Palmer Jr 14, Livingston 15, Göksenin Köksal 6, Blumbergs 2, Delgado 9, Sadık Emir Kabaca 12, Buğrahan Tuncer 7, Izundu 8, Efianayi 6, Samet Geyik, Cummings

YALOVASPOR BASKETBOL: Johnson 16, Kadir Bayram 14, McConico 6, Sherfield 5, Peterka 7, Hill 10, Egemen Güven 4, Boran Güler 4, Krampelj 3

1'İNCİ PERİYOT: 23 - 13

DEVRE: 40 - 31

3'ÜNCÜ PERİYOT: 66 - 57