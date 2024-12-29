İSTANBUL 7°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Aralık 2024 Pazar / 28 CemaziyelAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,1761
  • EURO
    36,764
  • ALTIN
    2956.54
  • BIST100
    10025.5
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Galatasaray seriyi bozmadı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında Galatasaray, Aliağa Petkimspor'u 94-77'lik skorla mağlup etti.

AA29 Aralık 2024 Pazar 20:11 - Güncelleme:
Galatasaray seriyi bozmadı
ABONE OL

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında, Aliağa Petkimspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi.

ENKA Spor Salonu'nda oynanan mücadelede Galatasaray, Aliağa Petkimspor'u 94-77'lik skorla mağlup etti.

Bu galibiyetle birlikte Galatasaray, ligde 21 puanla 4. sıraya yükselirken Aliağa Petkimspor 15 puanla 11. sırada bulunuyor.

Aliağa Petkimspor'da Wesley Van Beck 16 sayı, Jaime Echenique 15 sayı kaydederken Galatasaray'da Ebuka Izundu 15, Will Cummings 14, Buğrahan Tuncer 14 sayı attı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.