Trendyol Süper Lig'in 34. ve son haftasında Kasımpaşa ile Galatasaray karşı karşıya gelecek.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Adnan Deniz Kayatepe yönetecek.

MUHTEMEL 11'LER

Kasımpaşa: Ali Emre; Arous, Becao, Opoku, Frimpong; Baldursson, Kerem Demirbay; Ben Ouanes, İrfan Can, Diabate; Benedcyzak

Galatasaray: Günay; Singo, Davinson, Arda, Eren Elmalı; Kaan Ayhan, Nhaga; Can Armando, Ahmed Kutucu, Lang; Icardi.

MAÇ ÖNCESİ FORM DURUMLARI

Süper Lig'de son maça en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde giren sarı-kırmızılı ekip, topladığı 77 puanla şampiyonluğunu geçen hafta ilan etti.

Geride kalan 33 maçta 7 galibiyet, 11 beraberlik ve 15 mağlubiyet yaşayan Kasımpaşa ise 32 puanla 14. sırada yer aldı.

GALATASARAY'DA ÜÇ EKSİK

Sarı-kırmızılılarda üç futbolcu Kasımpaşa karşısında forma giyemeyecek.

Geçen hafta oynanan Hesap.com Antalyaspor maçında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Nijeryalı Victor Osimhen ve sakatlıkları bulunan Brezilyalı Gabriel Sara ile Kolombiyalı Yaser Asprilla, Kasımpaşa karşısında görev alamayacak.

OKAN BURUK ROTASYON YAPACAK

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un Kasımpaşa karşısında rotasyona gitmesi bekleniyor.

Tecrübeli çalıştırıcının, sezon boyunca daha az süre bulan oyunculara şans verme ihtimali bulunuyor.

BÜTÜN MAĞLUBİYETLERİ DEPLASMANDA

Galatasaray, bu sezon Süper Lig'deki 4 mağlubiyetini de deplasmanda yaşadı.

Dış sahadaki 16 lig maçında 11 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyeti bulunan sarı-kırmızılılar, söz konusu karşılaşmalarda 31 kez fileleri havalandırırken, 15 kez topu ağlarından çıkardı.

Galatasaray, söz konusu yenilgilerini Kocaelispor, TÜMOSAN Konyaspor, Trabzonspor ve Samsunspor karşısında yaşadı.

KASIMPAŞA, PUAN ALIRSA KALIYOR

Fatih Karagümrük ile Kayserispor'un küme düşmesi kesinleşirken lige veda edecek son takım, oynanacak maçların ardından belli olacak.

Süper Lig'de kalma mücadelesi veren İstanbul temsilcisi, topladığı 32 puanla küme düşme hattının iki basamak üzerinde yer alıyor. Kasımpaşa, puan alması durumunda diğer sonuçlara bakılmadan ligde kalacak.

Kasımpaşa, rakibine mağlup olması durumunda ise küme düşecek takım, diğer maçların sonucuna göre belli olacak. Ligde, 32 puana sahip Eyüpspor, deplasmanda Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. 31 puanı bulunan Gençlerbirliği, deplasmanda Trabzonspor'a konuk olurken 29 puan toplayan Antalyaspor ise Kocaelispor'u ağırlayacak.