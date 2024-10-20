Galatasaray siftah yaptı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında Galatasaray, Bahçeşehir Koleji ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

Galatasaray, rakibini 86-80 mağlup ederek bu sezon ilk galibiyetini elde etti.

Mücadelede 75 serbest atış kullanıldı.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Can Mavisu, Alper Altuğ Köselerli, Kerem Yılmaz

Bahçeşehir Koleji: Smith 2, Massinburg 6, Furkan Haltalı 5, Cavanaugh 16, Bouteille 19, Şehmus Hazer 20, Ömer Can İlyasoğlu, Simonovic, Ponitka 8, Odiase 4

Galatasaray: Livingston 12, Cummings 13, Blumbergs 11, Delgado 14, Göksenin Köksal 5, Sadık Emir Kabaca 10, Samet Geyik, Palmer 14, Izundu 7, Altan Çamoğlu

1. Periyot: 20-18

Devre: 37-39

3. Periyot: 63-65

Beş faulle çıkanlar: 38.23 Delgado, 39.25 Cummings (Galatasaray), 38.34 Furkan Haltalı, 39.09 Ponitka (Bahçeşehir Koleji)