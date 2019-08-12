Galatasaray, Silas Wamangituka için düğmeye bastı
Galatasaray, Silas Wamangituka’yı renklerine bağlamak için harekete geçti.
GALATASARAY Teknik Direktörü Fatih Terim, Fransa 2. Ligi’nde Paris FC’de forma giyen Silas Wamangituka’nın transferinin bitirilmesini istiyor.
19 yaşındaki Kongolu forvetin tahmini piyasa değeri ise 3 milyon euro. Silas, geçen sezon Ligue 2’de 32 maçta 11 gol attı.
Akşam
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