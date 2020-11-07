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Spor

Galatasaray, Sivas'a Falcao'suz gidecek

Galatasaray'da sakatlığı bulunan Kolombiyalı golcü Radamel Falcao, sarı kırmızılı takımın yarın deplasmanda oynayacağı Sivasspor maçında forma giyemeyecek.

AA07 Kasım 2020 Cumartesi 10:14 - Güncelleme: 07 Kasım 2020 Cumartesi 10:14
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Galatasaray, Süper Lig'in 8. haftasında yarın deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşı karşıya gelecek.

Yeni 4 Eylül Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.

Ligde çıktığı 7 maçta 4 galibiyet, bir beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan Galatasaray 13 puan topladı.

Demir Grup Sivasspor ise oynadığı 6 maçta ikişer galibiyet, beraberlik ve mağlubiyet sonucunda 8 puan elde etti.

FALCAO MAÇTA OYNAYAMAYACAK

Galatasaray'da sakatlığı bulunan Kolombiyalı golcü Radamel Falcao, Demir Grup Sivasspor maçında forma giyemeyecek.

Sarı-kırmızılı takımda Marcao ve Marcelo Saracchi'nin durumu ise bugün yapılacak son antrenmanın ardından netlik kazanacak.

LUYİNDAMA VE BELHANDA CEZA SINIRINDA

Galatasaray'da Christian Luyindama ve Younes Belhanda, Demir Grup Sivasspor maçı öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Luyindama ve Belhanda yarın sarı kart görmeleri durumunda 9. haftadaki Hes Kablo Kayserispor maçında görev alamayacak.

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